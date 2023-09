ANGELO TRAINOTTI (ONDA) – REPLICA A SINDACO ALA (TN): « NEL 2013 SOINI ERA CANDIDATO ALLE PROVINCIALI, MA CON L’UPT DI DELLAI A SOSTEGNO DI ROSSI »

14.36 - venerdì 1 settembre 2023

Gentile direttore Franceschi

le scrivo allegando la mia risposta a l’articolo del quotidiano l’Adige 27/08/2023 titolato: «Provinciali, Soini scalda i motori».

Non pare che sia amletico il dubbio di Soini a candidarsi nella lista Spinelli ma una certezza. È da un anno circa che i due circolano assieme sul territorio per inaugurazioni, presentazioni, incontri e passerelle, tra cui l’organizzazione dell’Officina dell’innovazione ad Ala da parte delle giunta provinciale in carica, l’inaugurazione di Spinelli del nuovo parco della Passerella, la pubblicità sui social del Comune della conferenza con Spinelli “Ala, uno sguardo al futuro…”, la visita a fianco di Soini in zona industriale, la partecipazione dei due alla presentazione del libro di Fugatti, all’inaugurazione della festa “Uva e Dintorni” e perfino della sentieristica del Comune di Avio che, evidentemente, si presta al gioco.

Anche sul sito comunale la coppia appare immortalata forse per ricordare ai cittadini in prossimità delle elezioni il loro amore per Ala. Non parlano invece dei problemi del paese come la casa di riposo che non esiste, della scuola in cantiere da 30 anni, dell’ospedale dall’utilizzo incerto e del patrimonio comunale che vede un immobile come la “Slanzi” in stato di degrado ne’ di discariche e trattamento rifiuti. Si accenna ora al nosocomio solo per fini elettorali dimenticando un palazzetto dello sport vagheggiato per anni dai giovani e meno giovani anche per ospitare spettacoli e il completamento del centro Handycamp di Ronchi.

Si soffermano a incensare musei e collezioni di cui non sarebbe utile nemmeno parlarne visto che dopo 30 anni non sono stati realizzati. Significativo il fatto che l’acquisto dei pianoforti del 2016 della Giunta Soini al costo di euro 1.813.000 vede gli strumenti ancora parcheggiati nello stabile dell’ex proprietario. Comunque nessun dilemma e problemi di affidabilità per i cambi di casacca visto che già nel 2013 Soini era candidato alle provinciali ma nelle file del centrosinistra con l’Upt di Dellai a sostegno del candidato presidente Rossi.

*

Angelo Trainotti: candidato per Onda – “Filippo Degasperi presidente” –