ANDREA MERLER * ELEZIONI TRENTO: « IL CENTRODESTRA CANDIDANDO IL MIO OMONIMO AZZERA IL VANTAGGIO ACCUMULATO DA IANESELLI, IN DIFFICOLTà ANCHE CARLI E ZANETTI »

La mossa del cavallo del centrodestra proprio non me l’aspettavo e invece…. chapeau, in un attimo la vittoria di Ianeselli non è più così scontata.

Il centrodestra candidando il mio omonimo Andrea Merler azzera o quasi il vantaggio accumulato da Ianeselli e mette al contempo in difficoltà anche Marcello Carli e Silvia Zanetti.

Il colpo di coda del bipolarismo, altro che voto utile, quello richiamato da Carli proprio in suo favore.

Se qualcuno la pensa diversamente forse si è dimenticato che i sondaggi nazionali vedono il centrodestra in forte ascesa e la Provincia è pur sempre governata dal Presidente leghista Fugatti almeno fino al 2023.

Merler è un candidato forte e autorevole, leader dell’opposizione in Consiglio Comunale a Trento e dove molte volte ha tenuto sotto scacco la maggioranza di centrosinistra, giovane, preparato e senza tanti peli sulla lingua quando lo scontro politico si fa aspro.

Sicuramente Merler avrà davanti a sé tanta strada da recuperare, ma Ianeselli non deve mai pensare neanche per un attimo di aver già vinto le elezioni perché la campagna elettorale è appena iniziata e non sarà affatto una passeggiata.

Dott. Andrea Merler

Esperto in materia di sicurezza sul lavoro