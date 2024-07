ANDREA BISEGNA (CAMPOBASE) * TRENTINO: “RITORNARE AD INNOVARE, UNA NECESSITÀ PER IL NOSTRO FUTURO DI TERRITORIO”

22.05 - martedì 9 luglio 2024

Gentile Direttore Franceschi,

le invio questa mia riflessione sulla necessità di tornare a innovare in Trentino.

Andrea Bisegna

Coordinatore Cittadino Campobase

///

Ritornare a Innovare: Una Necessità per il Futuro del Trentino

Nell’attuale contesto italiano ed europeo che avanza rapidamente verso il digitale, il Trentino fatica a stare al passo, rischiando di perdere competitività e capacità di innovare, caratteristiche che in passato distinguevano il nostro territorio. In un periodo in cui la trasformazione digitale è diventata cruciale per il successo economico e sociale, il Trentino si trova di fronte a una serie di sfide che ne mettono a dura prova la capacità di adattamento e progresso. Mentre province come Milano e Torino dominano la domanda e l’offerta di lavoratori altamente qualificati, il Trentino si posiziona tra le ultime venti province italiane con un indice di competenze digitali di 87,6, rispetto alla media nazionale di 100.

Questo dato, riportato nell’analisi del Centro Studi Tagliacarne e pubblicato su ‘Il Sole 24 Ore’ del 22 giugno scorso, evidenzia l’urgenza di innovare per mantenersi competitivi. Nonostante la pandemia abbia accelerato la digitalizzazione, il Trentino ha faticato a rimanere al passo, mostrando notevoli difficoltà nell’adozione delle nuove tecnologie e nella formazione dei lavoratori per soddisfare le attuali esigenze del mercato. Questa lentezza nell’adattamento rischia di accentuare il divario digitale con altre province più avanzate, mettendo a repentaglio la capacità di innovazione e la crescita economica del territorio.

Se a questo aggiungiamo inoltre una scarsa domanda di professionalità in ambito tecnologico, che limita ulteriormente le opportunità di crescita e sviluppo nel settore, il quadro diventa ancora più preoccupante. Questa situazione allarmante impone una profonda riflessione su come stimolare un maggiore interesse e investimento, sia da parte delle istituzioni pubbliche che del settore privato. Superare questa sfida necessita di un approccio che comprenda diverse strategie.