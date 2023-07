ALESSIO ZANONI * RIVA DEL GARDA (TN): « DENUNCIA DIEGO CATTONI, DEFINITIVAMENTE ARCHIVIATA A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO PM TRIBUNALE ROVERETO »

16.42 - venerdì 14 luglio 2023

Gentile direttore Franceschi,

nei giorni scorsi abbiamo appreso dalla stampa degli sviluppi giudiziari legati alla ormai nota vicenda della festa privata sul lungo lago rivano e del Provvedimento che di fatto ha riconfermato appieno la libertà di critica connessa al ruolo del Consigliere comunale.

Infatti la querela a nostro carico, pur se gli interessati in prima istanza si erano opposti all’archiviazione proposta dal Gip, è stata definitivamente archiviata a seguito del Provvedimento assunto dal Pubblico Ministero del Tribunale di Rovereto.

Per “leggere” questa vicenda a mio avviso bisogna partire da lontano, nel conoscere e considerare la storia della città, passaggio che dubito abbia compiuto chi oggi siede a palazzo Pretorio.

Riva del Garda è da sempre “terra di confine” e nei secoli ha visto il succedersi di molte dominazioni e con esse un continuo intrecciarsi di culture e tradizioni che nei momenti più fecondi hanno saputo far crescere nella Città un senso di apertura e di predisposizione verso quei sentimenti di uguaglianza e di libertà che hanno saputo allontanare dalle rive del lago altri condizionamenti di medioevale memoria. Ai giorni nostri tutto ciò si è tradotto, sotto il profilo economico, nella sua grande vocazione turistica, mentre sul versante sociale non è mancata certo l’accoglienza verso i “nuovi cittadini” che negli anni hanno contribuito a far crescere la “Riva” che conosciamo. Riva del Garda “città di lago”, ma da sempre un “porto di mare” dove hanno trovato cittadinanza le persone dai cognomi più disparati, dove il ricambio demografico è praticamente triplo rispetto alle altre città del Trentino.

Questo dinamismo sociale ed economico trae certo origine dalla secolare capacità di autogoverno, il primo Statuto cittadino risale al 1.274, e dall’espressione di LIBERTÀ di pensiero e di convivenza che si è creata grazie a questa “contaminazione propria dell’essere terra di confine” e che ben si riassume nel motto che campeggia sul veliero dipinto nel proprio stemma: “Liberaliter”.

Di fronte a questa storia, a queste consolidate esperienze, a questo sentimento di uguaglianza che alberga nella polis, stride ancor più quella mentalità di chi oggi governa e che ritiene sia possibile “vendere” un luogo, che rappresenta un anima, a al miglior offerente. Sappiamo bene che oggi sono sempre più le persone che ritengono di poter comprare con i loro soldi quello che ritengono essere esclusivo ed unico, e proprio per questo chi amministra deve conoscere e discernere fra cos’è “mercato” e cos’è “polis”. E’ precipuo ed esclusivo compito delle figure democraticamente elette difendere in primis ciò che la città porta in dote: la sua dignità.

In quel provvedimento, che ha pienamente legittimato i richiedenti a comperare ciò che hanno richiesto, si palesa in tutta la sua portata quell’inadeguatezza al ruolo che viene a mio avviso confermata ancor più nelle dichiarazioni scritte e depositate agli atti del Provvedimento giudiziario che mi ha visto coinvolto, dove la Sindaca ha dichiarato che “il Comune non ha ricevuto alcuna segnalazione e/o lamentela da parte di residenti o turisti durante o dopo lo svolgimento del matrimonio”. Un’affermazione questa di una gravità unica, sia sotto il profilo dell’onestà intellettuale ma anche e soprattutto per quell’intrinseca percezione di “possesso” che quelle parole lasciano trasparire: la città è mia e decido io come interpretare il sentimento dei miei sudditi. Al tempo delle signorie non c’era spazio per la libera espressione, ma la stessa, pur divergendo nel merito, veniva sempre ricondotta col “metodo” a guisa dei desideri della corte.

Non è con questa mentalità che oggi si può governare Riva del Garda, troppo incline alla vuota mitologia dell’acqua del Po, a quei falsi miti che puntano a far credere che ci sia una storia millenaria che recita “prima noi e dopo gli altri”.

È invece con quella sua storia che fin dai tempi più lontani ha visto intrecciarsi culture e popoli diversi, con quel suo spirito aperto, libero e solidale che la Città di Riva del Garda va “letta” e va compresa nella sua vera essenza, la quale va difesa sempre e ad ogni costo. La città è tale se le si riconosce la sua “anima”, libera, solidale ed inclusiva. Una città senz’anima rappresenta solamente un luogo geografico contrassegnato da un tratteggio su una mappa, relegata in uno spazio che la imprigiona e la opprime. Un “non luogo” nel quale non riconoscersi, nel quale non abitare e dove diventa fisicamente impossibile costruire “comunità”. L’esatto contrario della Polis, e più rispondente alle logiche feudali dove il rapporto di vassallaggio annullava la dignità della Persona nella “sudditanza”.

Ciò che è successo in quel due di luglio del 2022 non ha precedenti. La sensazione avuta dai più è stata quella di essersi sentiti traditi per “trenta denari” proprio da chi oggi si trova ad esercitare le funzioni pubbliche. Un “tradimento” verso lo spirito delle persone che si sentono libere di vivere Riva del Garda nella sua interezza, ingenerando una serie di vicende giudiziarie che hanno coinvolto Consiglieri comunali e liberi cittadini e della cui responsabilità morale viene naturale indicare chi, dimentica del ruolo che ricopre, ha generato quel contesto nel quale sono nate.

“Nella sua ora di libertà” De Andrè ci ha detto che “non si può essere così coglioni da non capire che non esistono poteri buoni”. Seicento persone in piazza di ogni estrazione e genere, in un sabato di luglio, hanno voluto ricordare che il “potere appartiene al Popolo” e chi, nella storia, ha voluto esercitarlo in altro modo, ha sempre trovato la sua giusta “ricompensa”.

*

Alessio Zanoni (Pd – Riva del Garda – Tn)