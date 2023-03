ALESSANDRO GHEZZER * ORSI TRENTINO: « LA DECISIONE DI ABBATTERE MJ5 È IN CONTRASTO CON IL PROTOCOLLO “PACOBACE”, FUGATTI O NON LO HA LETTO O NON LO HA CAPITO »

11.08 - domenica 12 marzo 2023

Gentile direttore Franceschi,

ammazzare un orso che non è mai stato né problematico né confidente in 18 anni della sua lunga esistenza, e che se ne stava per i fatti suoi a 2000 metri, sicuramente disturbato dal solito escursionista col cane (quasi certamente senza guinzaglio), è semplicemente demenziale.

Ma ormai in Trentino siamo abituati alle assurdità di uccidere le orse che difendono i cuccioli, o di rinchiudere a vita gli orsi perché danno noia ad allevatori che non custodiscono adeguatamente il bestiame.

La decisione sbrigativa di abbattere l’orso MJ5 dell’incidente di Rabbi è in contrasto col “Pacobace”, il protocollo di gestione dell’orso, con cui Fugatti si riempie la bocca dimostrando di non averlo letto, e se l’ha letto non l’ha capito. Questo protocollo, firmato dalla Provincia di Trento e dalle altre regioni alpine, prevede l’abbattimento come ultima possibilità, e solo dopo aver adottato in precedenza provvedimenti come: 1) intensificazione del monitoraggio; 2) cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radio-marcaggio; 3) cattura per captivazione permanente.

Lo stesso Pacobace prescrive inoltre, prima di arrivare a questa decisione estrema, un’attenta analisi, caso per caso, della storia dell’orso, allo scopo di appurare se in precedenza l’animale abbia manifestato confidenza o atteggiamenti problematici.

In questo caso però si procede subito con l’opzione più drastica, ovvero direttamente con l’abbattimento. Ma è lo stesso Fugatti ad aver ammesso pubblicamente che MJ5 non ha mai rappresentato alcun problema. Quindi in base a quale criterio ha deciso l’abbattimento? La dinamica dell’incidente non è mai stata chiarita, la relazione della Forestale che ha fatto i sopralluoghi sul posto per stabilire i fatti non è nota, o è tenuta ben nascosta. Non risulta nessuna analisi sulla reale pericolosità di MJ5. Fugatti ha deciso di abbattere l’orso, punto e basta.

L’opinione pubblica tuttavia, in un paese decente, ha il diritto di conoscere le motivazioni, se ci sono ragioni serie e fondate per l’abbattimento o se è la solita campagna elettorale di un politico che cerca la rielezione speculando sulla pelle degli orsi incolpevoli.

Ma ci si può aspettare qualcosa di serio da un governatore che, quand’era consigliere provinciale, promuoveva le “grigliate d’orso” alle feste di partito? (poi bloccate dai carabinieri del NAS per varie irregolarità). E che in Consiglio si faceva beffe degli esperti negando il ritorno naturale del lupo, facendo intendere che qualcuno lo aveva reintrodotto di nascosto? Quest’ultima leggendaria esibizione d’ignoranza è rimasta a imperitura memoria su Youtube: basta cercare “Fugatti e la storiella del lupo” per capire quale sia il livello culturale del personaggio.

Ma la gestione tutta politica degli orsi, anziché scientifica come era all’inizio del ripopolamento di oltre 20 anni fa, è un’altra degenerazione da repubblichetta autonoma sovietica, che getta ulteriore discredito sul Trentino. Certamente alla fine tocca al politico decidere, ma lo dovrebbe fare coi presupposti scientifici degli esperti, non per tornaconto elettorale e per lisciare il pelo ai suoi elettori. “La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale” dice la legge, e gli orsi sono pure una specie protetta, non sono una proprietà privata di Fugatti.

Ora che si avvicinano le elezioni e la caréga traballa, il tragicomico governo a trazione leghista ha evidentemente bisogno di esibire un trofeo nel disperato tentativo di recuperare qualche consenso. Ma i danni d’immagine al Trentino, diventato ahimé una “provincia ammazza-orsi”, sono ormai incalcolabili.

*

Alessandro Ghezzer

admin gruppo Fb

Convivere con orsi e lupi si può?

LINK https://www.facebook.com/groups/convivereorsielupi/