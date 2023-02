ALDO COLLIZZOLLI * COOPERAZIONE: « NELLE INIZIATIVE MESSE IN ATTO PER EVITARE LA CHIUSURA DELLA “COOPERATIVA” DI BOLBENO QUALCOSA NON MI TORNA »

09.59 - sabato 25 febbraio 2023

Gentile direttore Franceschi.

circa la chiusura punto vendita sede coop Bolbeno. Interrogativi. Ammetto di non essere una “volpe” in materia di ragioneria, alle elementari zoppicavo un po’ in conti e faticavo con le tabelline, così come ci capisco poco in operazioni immobiliari ma, nelle iniziative messe in atto per evitare la chiusura della “cooperativa” di Bolbeno qualcosa non mi torna.

Il Comune, in verità tardivamente, per andare incontro alle esigenze di Conad o Margherita che sia, ipotizza di acquistare (si legge sui giornali) l’immobile in cui, a Bolbeno, è situato il punto vendita. Immobile, si badi bene già di proprietà della cooperativa (ora Conad o Margherita), ed acquistato e ristrutturato, a suo tempo, con i soldi anche dei soci della Famiglia cooperativa.

Mi chiedo ha senso alienare un immobile (capitale) di proprietà (di Conad?) in cui non si paga l’affitto per diminuire i costi di gestione del negozio? Certo Conad avrà fatto le proprie valutazioni, ma a me, da ignorantone in materia, non sembrano proprio lineari. Non sarebbe meglio farsi coprire parte delle spese di gestione?

Intendiamoci, sono per il mantenimento attivo del punto vendita che già ha percepito contributi pubblici per interventi per favorire la permanenza di attività economiche in zone montane; (12.000 euro annui per ogni punto vendita, più altre agevolazioni per un totale di 84.000 mila euro) ma, in qualità di socio (non so se di Conad, Margherita, o cooperativa don Guetti) vorrei capire quali dinamiche sottendono queste operazioni.

*

Aldo Collizzolli

Già socio della “estinta” Famiglia cooperativa di Saone