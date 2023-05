ALBERTO FRANCINI * ELEZIONI LONA LASES: « I MIEI COMPLIMENTI A BORGOMEO PER “AVERCI MESSO LA FACCIA“, IL FUTURO DEL PAESE SIA NELLA LEGALITÀ »

08.29 - lunedì 22 maggio 2023

Gentile direttore Franceschi,

in relazione all’articolo oggi in prima pagina su quotidiano “l’Adige“ (sotto il ritaglio stampa) desidero fare i miei complimenti a Borgomeo per averci messo la faccia, laddove nessuno aveva avuto il coraggio di farlo.

Sono contento che il paese, dopo 3 anni, abbia ripreso nelle proprie mani l’esercizio della fondamentale libertà democratica che è la libertà di voto.

Il responso democratico dei cittadini di Lona Lases è stato questo e va rispettato assolutamente. Quindi bisogna continuare a lavorare ancora più intensamente per assicurare il futuro del paese nella legalità e nel confronto sereno di idee e posizioni contrapposte.

*

Alberto Francini

Già Questore di Trento

Incaricato del progetto Sicurezza-Trentino da Cciaa Trento e Provincia autonoma Trento