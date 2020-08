AGIRE PER IL TRENTINO * ASSOCIAZIONISMO: LARENTIS DALLAGO, « L’AMMINISTRAZIONE METTA A DISPOSIZIONE UNO SPORTELLO COMUNALE PER RISPONDERE ALLE DOMANDE DEI VOLONTARI »

Circoli ricreativi e sportivi, comitati e associazioni: un investimento sulla comunità.

Egr. direttore,

In un mondo sempre più frenetico, l’associazionismo – con le sue tante realtà presenti sul territorio trentino – pare essere uno dei pochi settori in grado di mettere in contatto famiglie, giovani e anziani, abbracciando nel contempo quelle fasce più deboli della nostra società che spesso si trovano in uno stato di emarginazione e di solitudine.

La nostra terra gode di una rete associativa florida e ben partecipata, ma ahinoi – soprattutto negli ultimi anni – un continuo aumento di burocrazia (a cui inevitabilmente si aggiungeranno altre carte per soddisfare gli stretti requisiti delle direttive per il contenimento dell’emergenza Covid-19) e delle responsabilità, unito al fatto che a ciò non è conseguito – come giusto contrappeso – un aumento delle risorse pubbliche a disposizione del mondo associativo, inizia a pesare gravemente su coloro che giornalmente si impegnano per rendere possibile tutto ciò.

Diviene quindi chiara l’importanza di mantenere alto il livello di attenzione sul mondo associativo, sia per quanto riguarda il supporto gestionale che finanziario; questo perché i tanti circoli, comitati e associazioni presenti sul territorio trentino non sono solo centri di divertimento, ma svolgono l’importante ruolo di mantenimento del tessuto sociale e relazionale.

In questo senso, per quanto riguarda Trento, a noi di AGIRE per il Trentino piacerebbe che l’amministrazione che sarà chiamata a guidare il Comune per i prossimi cinque anni, si impegnasse fin da subito a mettere a disposizione delle associazioni uno sportello comunale per rispondere alle tante domande dei volontari, aiutarli nella compilazione della burocrazia necessaria allo svolgimento delle loro attività e indirizzarla verso quelle opportunità di finanziamento – anche nazionali ed europee – che sarebbero in grado di sgravare le associazioni da molti problemi, nell’ottica di una società che vuole essere sempre più inclusiva e di una Trento a misura di tutti.

Alfonso Larentis Dallago

Consigliere circoscrizionale in Centro Storico Piedicastello e Candidato di Agire per il Trentino per il Comune di Trento