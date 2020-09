ZENI (PD) * OSPEDALE CAVALESE (TN): « FELICI DELLA MARCIA INDIETRO DELLA GIUNTA PAT, RIMANGONO LE OMBRE DI QUANTO AVVENUTO NEGLI ULTIMI MESI »

Ospedale di Cavalese, felici della marcia indietro della Giunta provinciale. In data odierna il Presidente Fugatti ha risposto all’interrogazione 1732 del 22 agosto 2020 presentata dal consigliere Luca Zeni in merito all’ipotesi di spostamento dell’ospedale di Cavalese in una zona diversa dall’attuale, modificando quindi la programmazione provinciale che prevede la realizzazione della nuova struttura adiacente a quella attuale.

Il Presidente Fugatti conferma quindi che si proseguirà con quanto già previsto, anche se il progetto verrà modificato per adeguare la struttura alla luce del Covid, divenuta ormai l’argomentazione che consente di giustificare ogni tipo di intervento.

Rimangono le ombre di quanto avvenuto negli ultimi mesi. Perché il 16 gennaio il Presidente Fugatti comunicava riservatamente al sindaco di Cavalese e al Presidente della comunità di Valle l’intenzione di spostare l’ospedale a Masi di Cavalese? Perché lo scario della Magnifica comunità accompagnava una nota impresa di costruzioni ad acquistare terreni proprio là dove il Presidente Fugatti ipotizzava di collocare il nuovo ospedale? Nella risposta all’interrogazione si scrive che alla Provincia “non è pervenuta alcuna proposta concreta da parte di privati circa l’ipotesi di realizzare il nuovo ospedale in un’area diversa, attraverso forme di partenariato”: anche senza “proposte concrete” ci sono mai stati contatti, formali o informali, tra la Provincia e privati sull’ipotesi di partenariati? Rispetto alla necessità di modificare il progetto, sulla base di quali necessità e criteri, e a chi sta definendoli?

“L’impressione è che una vicenda molto dai contorni molto indefiniti – commenta il consigliere Zeni – che lasciavano anche trasparire il rischio di comportamenti illegittimi, abbia indotto la giunta provinciale a fare marcia indietro. Soddisfazione per questa decisione finale, tuttavia un modo di procedere più lineare e trasparente avrebbe evitato una situazione tanto imbarazzante. L’auspicio è che in futuro vi sia una condotta più corretta da parte della giunta provinciale”.

In allegato la risposta all’interrogazione del consigliere Zeni.