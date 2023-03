ZENI (PD) – INTERROGAZIONE * SAN VINCENZO: « GESTIONE ESTIVA AREA, QUALI IMPEGNI VINCOLANO GIUNTA PAT – CENTRO “S. CHIARA” – SOCIETÀ “SHOWTIME”? »

14.52 - martedì 28 marzo 2023

AREA SAN VINCENZO: UN ALTRO PASTICCIO? Il Cons. Zeni interroga dopo il “niet” del Centro “S. Chiara”.

La sorprendente decisione del consiglio d’amministrazione del Centro Servizi culturali “S. Chiara”, che ha respinto di fatto la richiesta della Provincia per un anticipo di fondi a “caparra” per i concerti estivi nell’area San Vincenzo, potrebbe rendere più difficile la realizzazione di quella stagione di “grandi nomi” della musica, preannunciata dal Presidente Fugatti e che sembra appositamente studiata per avviare la campagna elettorale dello stesso.

Davanti a tale situazione – resa ancor più incredibile dal fatto che nel c.d.a. dell’ente funzionale siede più di un rappresentante di quel medesimo leghismo trentino che governa la Provincia – il Consigliere del PD Luca Zeni ha depositato oggi una interrogazione volta a conoscere il parere della Giunta provinciale in relazione a questa incresciosa vicenda, ma anche quanto denaro pubblico è stato speso fino ad oggi per rendere agibile l’area S. Vincenzo per eventi estivi; quali programmazioni sono state preventivate per la prossima estate; quali impegni vincolano la Giunta provinciale, il Centro “S. Chiara” e la società “Showtime” per la gestione estiva dell’area e come procede la realizzazione dell’altrettanto annunciata area sportiva per il “Trento Calcio” e con quale cronoprogramma.

AREA SAN VINCENZO: LA CONFUSIONE REGNA SOVRANA

Con una votazione sorprendente, il Consiglio d’Amministrazione del Centro Servizi culturali “S. Chiara” di Trento in questi giorni ha, di fatto, sconfessato le scelte della Giunta provinciale in materia di utilizzo estivo dell’area San Vincenzo, non approvando la messa a disposizione, a carico del bilancio dell’ente, di una forte somma quale “caparra” per i concerti estivi, annunciati con grandiosa enfasi dal Presidente Fugatti, anche quale “apertura” della propria campagna elettorale, a spese della comunità.

In buona sostanza, a quanto riporta la stampa locale, il C.d.A. di un ente funzionale della Provincia, retto da un esponente leghista con ben altri due membri espressi dalla maggioranza provinciale e dei quali uno in quota leghista, non è stato in grado di dar seguito alle indicazioni della Giunta provinciale a guida leghista, approvando uno stanziamento di bilancio a fronte delle assicurazioni del governo provinciale di una refusione di tale investi-mento, a valere sulla prossima manovra di assestamento del bilancio provinciale.

Non c’è che dire, quanto a coerenza e compattezza del leghismo nostrano.

E adesso? Va da sé che il partner commerciale al quale la Provincia pare aver affidato la gestione dell’area San Vincenzo, ovvero la nota società meranese “Showtime” che dell’organizzazione di grandi eventi ha fatto la cifra della sua professionalità, si trova davanti ad una opzione non facile: o anticipa, a proprio rischio, le somme che doveva stanziare il Centro “S. Chiara”, ma non si capisce come poi queste cifre potrebbero essere “rimborsate” dall’ente pubblico senza una congrua copertura finanziaria che a tutt’oggi non esiste; oppure decide di soprassedere alle proposte estive e allora l’area San Vincenzo potrà rimanere inutilizzata per l’estate, con buona pace dei soldi fin qui investiti nel-la medesima, o essere affidata ai Servizi forestali affinché ne facciano un vivaio o un recinto per orsi.

Al di là di ogni ironia, questa è l’ennesima riprova comunque della sostanziale incompetenza della Giunta provinciale, che non si perita nemmeno di verificare prima la percorribilità di certe scelte, interloquendo almeno con i rappresentanti in consiglio d’amministrazione riferiti alla propria area politica. Un altro pasticcio insomma che non depone affatto a favore della serietà e della professionalità del governo provinciale e che rischia ulteriori sprechi di denaro pubblico.

Alla luce di tali considerazioni, si interroga quindi la Giunta provinciale per sapere:

– se la stessa è a conoscenza della situazione riassunta in premessa e come giudica questa vicenda segnata da un palese scollamento fra Giunta e “governance” di un suo ente funzionale;

– quante e quali risorse sono state fino ad oggi spese e/o impegnate sui capitoli del bilancio provinciale al fine di rendere agibile l’area San Vincenzo per eventi estivi;

– quali programmazioni sono preventivate per la prossima estate nell’area medesima, posto che la Provincia ha chiesto al suo ente funzionale di antici-pare cospicue “caparre” per opzionare gli artisti;

– quali impegni intercorrono, a tutt’oggi, fra la Provincia, il Centro “S. Chiara” e la società “Showtime” per la gestione estiva dell’area San Vincenzo;

– quali accordi sono intercorsi eventualmente con il Comune di Trento per dar seguito agli eventuali impegni di cui al precedente quesito;

– sulla base di quali criteri si è deciso di affidare alla società “Showtime” la realizzazione della programmazione estiva e quale rischio di impresa rimarrebbe in capo alla società stessa, nel caso del realizzarsi di una collaborazione organizzativa per tali eventi;

– come procede, sull’area San Vincenzo, la realizzazione dell’annunciata area sportiva a servizio del “Trento Calcio”, nonché quale progettazione complessiva si intende realizzare e con quale cronoprogramma.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

avv. Luca Zeni