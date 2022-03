ZENI (PD) – INTERROGAZIONE * ALLEVAMENTO: « AUMENTO PRODOTTI ENERGETICI, LA PAT INTENDE ELABORARE UN PROGETTO DI SOSTEGNO ALL’INTERA FILIERA ZOOTECNICA? »

10.35 - lunedì 14 marzo 2022

Nel caos dettato dall’aumento improvviso dei prezzi dei prodotti energetici e dalla guerra che incide sul costo degli alimenti per il bestiame, la zootecnia di montagna, in Trentino come altrove, rischia una crisi irreversibile e di enorme valenza sul versante delle politiche della montagna. Si tratta di una situazione che si sta rivelando ormai insostenibile e che necessita di immediati interventi, ma anche di una chiara programmazione per il futuro.

In questa direzione, il Consigliere del P.D. Luca Zeni ha depositato oggi una interrogazione specifica per sapere se e come la Giunta provinciale intende agire organicamente e con una prospettiva almeno di medio periodo, per garantire un reale sostegno all’intera filiera zootecnica provinciale.