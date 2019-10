ZENI (PD) * AUTONOMIA: « COSA FA LA GIUNTA DI FRONTE ALL’IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DELL’ASSESTAMENTO DI BILANCIO PAT? »

Di fronte alla decisione del Governo di impugnare, in alcune parti, la legge di assestamento di bilancio 2019 della Provincia autonoma di Trento, il Consigliere provinciale del Partito Democratico Luca Zeni ha presentato un’interrogazione per conoscere le motivazioni tecniche addotte a supporto di una tale decisione e per sapere cosa intende fare la Giunta provinciale davanti ad un atto di così evidente gravità: tutelarsi in giudizio anche accogliendo le osservazioni del Governo o resistere senza mediazione alcuna, esattamente come già ha fatto la Giunta provinciale in Aula durante la discussione della manovra finanziaria nello scorso luglio.

Una simile decisione di Palazzo Chigi non è certamente nuova e non può essere imputata ad occulte volontà di danneggiare il solo Trentino, visto che anche norme di altre Regioni sono state impugnate, ma essa testimonia la scarsa competenza tecnica della Giunta provinciale che non ha saputo valutare tutti i rischi connessi all’approvazione di quella legge, così come formulata con il voto della sola maggioranza del Consiglio provinciale.

*

cons. Luca Zeni – Partito Democratico del Trentino