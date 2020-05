ZENI E MANICA (PD) – INTERROGAZIONE * TECNICA CROSS-POSTING: « SI CONFERMA L’UTILIZZO DA PARTE DELLA LEGA SALVINI DI COMUNICAZIONI UFFICIALI PAT? »

Con l’utilizzo della tecnica del “cross-posting” la Lega Salvini usa materiale e comunicazioni ufficiali della Provincia autonoma di Trento, per fare della propaganda indiretta a sé stessa, vantando una sorta di “copertura” istituzionale data dall’uso di marchi e simboli ufficiali della Provincia sulla comunicazione di partito.

In altre parole sembra che il Presidente della Provincia Fugatti utilizzi i profili della sua figura istituzionale per trainare la pagina facebook del suo partito, la “Lega Salvini”,, come emerge da un controllo tecnico effettuato dai Consiglieri del Partio Democratico Luca Zeni ed Alessia Manica che, in proposito, hanno depositato oggi una specifica interrogazione in Consiglio provinciale.

Scopo di quest’atto di controllo, tipico dell’attività delle Opposizioni parlamentare è quello di verificare la legittimità dell’agire propagandistico del Presidente della Provincia che usa filmati ufficiali della Provincia per veicolare l’immagine del suo partito e se, in una fase così delicata e difficile, sia opportuno sfruttare la stessa per confezionare dei video di propaganda di partito, utilizzando peraltro il materiale apaprso già sulla pagina ufficiale del Presidente della Provincia.

Ancora una volta quindi una evidente e disinvolta commistione fra interessi privati e pubblici, a discapito di una chiara informazione per i cittadini.

