ZELENSKY (“X”) * INCONTRO CON KELLOG (USA): «SONO GRATO AGLI STATI UNITI PER TUTTA L’ASSISTENZA E IL SUPPORTO BIPARTISAN, PER L’UCRAINA»

19.16 - giovedì 20 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Una buona discussione, molti dettagli importanti. Sono grato agli Stati Uniti per tutta l’assistenza e il supporto bipartisan per l’Ucraina e il popolo ucraino. È importante per noi, e per l’intero mondo libero, che la forza americana venga percepita. Abbiamo avuto una conversazione dettagliata sulla situazione del campo di battaglia, su come restituire i nostri prigionieri di guerra e sulle garanzie di sicurezza efficaci. Fin dal primo secondo di questa guerra, l’Ucraina ha cercato la pace.

Dobbiamo e possiamo garantire che la pace sia forte e duratura, in modo che la Russia non possa mai tornare con la guerra. L’Ucraina è pronta per un accordo di investimento e sicurezza forte ed efficace con il Presidente degli Stati Uniti. Abbiamo proposto il modo più rapido e costruttivo per ottenere risultati.

Il nostro team è pronto a lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il successo ci unisce tutti. Le forti relazioni tra Ucraina e Stati Uniti sono un vantaggio per il mondo intero. Ringrazio il generale Kellogg per il lavoro congiunto che ha permesso di raggiungere risultati importanti.