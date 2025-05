ZELENSKY (TELEGRAM) * «PUTIN HA CREATO CALMA FITTIZIA SOLO PER LA PARATA DEL 9/5, GLI ATTACCHI AL FRONTE CONTINUANO» (VIDEO)

15.06 - sabato 10 maggio 2025

Putin ha creato una calma fittizia solo per la parata del 9 maggio. Perché falso? Perché gli attacchi al fronte continuano. Gli attacchi russi non si fermano. Continuano a usare bombe aeree contro le nostre posizioni in prima linea e le comunità di confine. Ma non ci furono attacchi aerei. E questo dimostra ancora una volta: quando Mosca non vuole uccidere, può fermarsi.

Il nostro compito comune è costringere Mosca a fermarsi. E questo richiede unità e una forte pressione sulla Russia. La pressione è così forte che la pace è diventata la loro unica opzione.

Insieme ai rappresentanti di oltre 30 Paesi, hanno discusso su come porre fine in modo reale e dignitoso alla guerra e garantire la sicurezza. Stiamo lavorando insieme per raggiungere questo obiettivo e apprezziamo il forte sostegno dell’Ucraina da parte di tutti i partner. Ci aspettiamo buoni risultati.

Путін створив фейковий спокій лише на час параду 9 травня. Чому фейковий? Тому що атаки на фронті тривають. Російські штурми не припиняються. Вони досі застосовують авіабомби проти наших позицій на передовій і прикордонних громад. Але повітряних тривог не було. І це ще раз доводить: коли Москва не хоче вбивати, вона може зупинитися.

Наше спільне завдання – змусити Москву зупинитися. А для цього потрібні єдність і потужний тиск на Росію. Тиск настільки серйозний, щоб мир став для них єдиним варіантом.

Разом із представниками понад 30 країн обговорили, як наблизити реальне й гідне завершення війни та гарантувати безпеку. Працюємо разом заради цього і цінуємо тверду підтримку України всіма партнерами. Очікуємо на хороші результати.