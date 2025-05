ZELENSKY (TELEGRAM) * «A KIEV I LEADER DI GRAN BRETAGNA – FRANCIA – GERMANIA – POLONIA, PER AVVICINARE LA VERA PACE» (VIDEO)

18.41 - sabato 10 maggio 2025

Oggi in Ucraina, a Kiev, il formato è importante. I leader di Gran Bretagna, Francia, Germania e Polonia (come in Ucraina chiamiamo questo incontro): Europa unita in Ucraina. Così, uniti, così, unendo gli altri, facciamo tutto il possibile per avvicinare la vera pace e garantire la sicurezza a lungo termine.

Noi cinque qui presenti, insieme alla partecipazione dei leader di altri 30 Paesi, dell’Unione Europea e della NATO online, abbiamo discusso di ciò che è necessario il prima possibile per il bene della pace.

Il risultato più importante è una posizione assolutamente chiara e unita su un cessate il fuoco: completo, incondizionato e della durata di almeno 30 giorni, per dare una reale possibilità alla diplomazia.

Lavoriamo anche con l’America a vari livelli. L’Ucraina ha un dialogo molto produttivo con il presidente Trump e comunica con la squadra. Grazie per l’informazione. I partner sono inoltre in costante contatto con Washington.

Al termine del vertice, abbiamo parlato tutti insieme con il Presidente Trump e abbiamo concordato la nostra visione comune e le nostre azioni congiunte future.

È necessario un cessate il fuoco completo e incondizionato. È necessaria la responsabilità del rifiuto. Grazie a un simile cessate il fuoco, potremo concordare insieme sulle fondamenta della pace.

Ringrazio tutti coloro che sostengono una fine dignitosa di questa guerra.

Сьогодні в Україні, у Києві, важливий формат. Керівники Британії, Франції, Німеччини та Польщі – як ми в Україні говоримо про цю зустріч, United Europe in Ukraine. Саме так, у єдності, саме так, обʼєднуючи інших, ми робимо все, щоб наблизити реальний мир і гарантувати безпеку довгостроково.

Впʼятьох тут, а також за участі керівників ще 30 країн, Євросоюзу і НАТО онлайн ми обговорили те, що потрібно якнайшвидше заради миру.

Найголовніший результат – це абсолютно чітка обʼєднана позиція щодо припинення вогню – повного, безумовного і щонайменше на 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії.

Також ми на різних рівнях працюємо з Америкою. Україна має дуже продуктивний діалог із Президентом Трампом і звʼязок з командою. Дякую за це. Партнери теж постійно в комунікації з Вашингтоном.

По завершенню саміту ми всі разом говорили з Президентом Трампом і узгодили наш спільний погляд, наші спільні подальші дії.

Повне й безумовне припинення вогню потрібне. Відповідальність за відмову потрібна. В умовах такого припинення вогню можемо разом погодити фундамент настання миру.

Я дякую всім, хто підтримує достойне закінчення цієї війни.