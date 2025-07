ZELENSKY (SOCIAL “X“) * UCRAINA-GHANA: «INTENSIFICATA LA COOPERAZIONE BILATERALE, NEL SETTORE AGROINDUSTRIALE E TECNOLOGICO»

16.49 - venerdì 11 luglio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Ho avuto una piacevole conversazione con il Presidente del Ghana. DMahama. Condividiamo un interesse comune nello sviluppo della cooperazione bilaterale. Abbiamo discusso di aree in cui possiamo già approfondire il nostro partenariato, in primo luogo nel settore agroindustriale e nella creazione di un polo logistico alimentare in Ghana. Abbiamo concordato di organizzare un incontro a livello ministeriale e una delegazione ucraina si recherà in Ghana a breve.

Il Ghana è anche interessato alle nostre tecnologie, alla produzione di vari tipi di droni e all’esperienza maturata dall’Ucraina durante questa guerra. Il Ghana è pronto a finanziare la nostra produzione e noi siamo pronti ad aiutare i nostri partner a proteggere i loro confini.

Ho invitato il Presidente Mahama a visitare l’Ucraina.

///

I had a good conversation with President of Ghana, JDMahama. We share a mutual interest in developing bilateral cooperation. We discussed areas where we can already deepen our partnership, first and foremost in the agro-industrial sector and the creation of a food logistics hub in Ghana. We agreed to organize a ministerial-level meeting, and a Ukrainian delegation will travel to Ghana in the near future.

Ghana is also interested in our technologies, the production of various types of drones, and the experience Ukraine has gained during this war. Ghana is ready to finance our production, and we are ready to help our partners secure their borders.

I invited President Mahama to visit Ukraine.