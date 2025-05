ZELENSKY (OFFICIAL TELEGRAM) * ODESSA: «21 DRONI HANNO ATTACCATO LA CITTÀ, PURTROPPO CI SONO STATI DEI MORTI»

12.50 - giovedì 1 maggio 2025

Attualmente a Odessa è ancora in corso la bonifica delle macerie dell’edificio colpito dal drone russo. Di notte si verificarono numerosi incendi in città. In totale, 21 droni hanno attaccato Odessa. Purtroppo ci sono stati dei decessi. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici. A tutte le vittime viene fornita l’assistenza necessaria.

Sotto attacco notturno sono state attaccate anche la regione di Odessa, la regione di Kiev, la regione di Sumy, la regione di Kropyvnytskyi, la regione di Kharkiv e la regione di Cherkasy. I soccorritori stanno ancora combattendo l’incendio nella regione di Kharkiv. Solo quella notte, i russi hanno utilizzato 170 droni contro l’Ucraina, più di un centinaio dei quali erano “Shaheed”.

Da oltre 50 giorni la Russia ignora la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. C’erano anche le nostre proposte: almeno il rifiuto di colpire le infrastrutture civili e un silenzio prolungato nel cielo, in mare e sulla terraferma. La Russia risponde a tutto questo con nuovi bombardamenti, nuovi assalti.

Ecco perché è necessario uno sforzo concreto a livello diplomatico: è necessaria un’ulteriore pressione sulla Russia, che la costringa al silenzio e alle trattative. Quanto più efficaci saranno le sanzioni, tanto più la Russia avrà incentivi per porre fine alla guerra. Quanto più forti saranno la difesa ucraina e le nostre forze di difesa aerea, tanto più vite potremo salvare e tanto prima potremo garantire la sicurezza a lungo termine. Grazie a tutti coloro che nel mondo ci stanno aiutando.

*

Зараз в Одесі ще триває розбір завалів у будинку, по якому вдарив російський дрон. Уночі в місті було багато пожеж. Загалом Одесу атакував 21 безпілотник. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Також уночі під ударом були й Одеська область, Київська, Сумщина, Кропивницький і область, Харківщина, Черкащина. На Харківщині досі рятувальники борються з пожежею. Тільки за цю ніч росіяни застосували проти України 170 дронів, із них більш як сотня – «шахеди».

Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Були й наші пропозиції – щонайменше відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі, на морі й на землі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами.

Саме тому потрібен відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію, який примусить її до тиші та до перемовин. Що ефективніше діятимуть санкції, то більше стимулів у Росії завершувати війну. Що міцнішими будуть українська оборона та наші сили ППО, що більше життів ми зможемо врятувати, то швидше зможемо гарантувати тривалу безпеку. Дякую всім у світі, хто допомагає.