ZELENSKY (OFFICIAL TELEGRAM) * «DURANTE LA NOTTE SONO STATI AVVISTATI 165 DRONI, È NECESSARIO UN VERO CESSATE IL FUOCO»

11.34 - domenica 4 maggio 2025

Per tutta la notte, i soccorritori di Kiev hanno spento gli incendi di case e automobili dopo gli attacchi dei droni russi contro le zone residenziali. Purtroppo, ci sono bambini e adulti che ne sono colpiti. A tutti è stata fornita l’assistenza necessaria. C’è stato un incendio a Cherkasy: un normale dormitorio è andato a fuoco. Quella notte i russi colpirono con gli “shahid” anche le regioni di Kharkiv, Mykolaiv e Kiev. In totale, durante la notte sono stati avvistati 165 droni, la maggior parte dei quali erano “Shaheed” iraniani. Gli attacchi del KAB nelle regioni di Donetsk e Sumy sono proseguiti per tutta la mattinata.

I russi chiedono silenzio il 9 maggio, ma loro stessi colpiscono l’Ucraina ogni giorno. Questo è cinismo di altissimo livello. Questa settimana la Russia ha utilizzato contro l’Ucraina più di 1.180 droni da attacco, 1.360 bombe guidate e 10 missili di vario tipo.

È necessario un vero cessate il fuoco. L’Ucraina è pronta al silenzio da un giorno all’altro, ma almeno per un mese, per porre fine alla guerra. Se c’è silenzio, allora ogni giorno, se c’è un cessate il fuoco, allora non nei giorni festivi, ma ogni giorno. Grazie a tutti i nostri partner che continuano ad aiutare l’Ucraina e a fare pressione sulla Russia.

/

Всю ніч рятувальники в Києві гасили пожежі – будинки та машини – після атаки російських дронів по спальних районах. Є, на жаль, постраждалі діти й дорослі. Всім надано необхідну допомогу. Була пожежа в Черкасах – горів звичайний гуртожиток. Цієї ночі росіяни також ударили «шахедами» по Харківщині, Миколаївщині, Київщині. Загалом за ніч – 165 БпЛА, більшість – іранські «шахеди». Весь ранок тривають удари КАБами по Донеччині та Сумщині.

Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня. За цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.

Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день. Дякую всім нашим партнерам, хто продовжує допомагати Україні й тиснути на Росію.