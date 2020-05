ZANNINI (ALTRA TRENTO A SINISTRA) * COVID – ODG: « L’ATTUALE AMMINISTRAZIONE RICHIEDA AL GOVERNO NAZIONALE PIù FONDI PER LA NOSTRA COMUNITà »

Raddoppiare i fondi ai Comuni. Presentato un ordine del giorno in Consiglio Comunale a Trento.

Anche nel nostro capoluogo lo stato di disagio economico in molte famiglie e singoli che stanno attraversando questa pandemia è sempre più evidente e nel lungo periodo rischia di portare gravi danni. Abbiamo un fondo di ripresa Per questo motivo ho deciso, assieme ad altri amministratori della Rete delle città in Comune, di presentare un ordine del giorno che invita l’attuale amministrazione a richiedere al governo nazionale più fondi per la nostra comunità. L’ ordine del giorno è stato protocollato ieri e verrà discusso in Consiglio fra qualche settimana.

I provvedimenti fino ad oggi assunti dal Governo a sostegno degli enti locali per dare delle risposte ad una emergenza sociale ed economica sempre più pressante sono ad oggi insufficienti. E l’immediato futuro, con i Comuni primo front office della devastante crisi sociale che sta dilagando sarà per le comunità locali una situazione deflagrante. Il rischio è quello di un vero e proprio collasso dei Comuni – stretti da anni di politiche di tagli, riduzioni dei trasferimenti, blocco delle assunzioni e privatizzazioni – a fronte anche delle minori entrate derivanti dai tributi locali e bisogni sociali crescenti.

I 3,5 miliardi di finanziamento straordinario messi in campo nello scorso decreto governativo vanno almeno raddoppiati e gestiti in maniera radicalmente diversa, ma servono poi risorse ad hoc sia sul fronte della emergenza abitativa, per la realizzazione di nuovi piani per la mobilità, a sostegno della cultura, assolutamente indispensabili se si pensa ad una riapertura delle attività, e per preparare la riapertura delle scuole. Chiediamo fra l’altro nella mozione che Cassa Depositi e Prestiti torni a svolgere un vero ruolo pubblico, prevedendo per i Comuni la possibilità di accendere mutui senza alcun interesse da pagare.

*

Jacopo Zannini

Consigliere Comunale Altra Trento a Sinistra