ZANETTI (SI PUÒ FARE!) * “ TRENTO CITTÀ SICURA”: « HO DECISO DI ACCETTARE L’INCARICO DI PORTAVOCE CITTADINO, LA POLITICA CHE ASCOLTA RIPARTE DA QUI »

Con piacere e soddisfazione ho deciso di accettare, su richiesta del gruppo di pubblica utilità Trento Città Sicura, l’incarico di portavoce cittadino.

Ritengo importante tornare a contribuire attivamente all’ascolto delle esigenze dei diversi quartieri della città in tema di degrado e sicurezza.

Un onore poter partecipare attivamente, questa volta come consigliere comunale, oltre che avvocato, all’ascolto delle istanze dei numerosi cittadini trentini che hanno sostenuto questo gruppo, contribuendo negli anni a far crescere questa comunità di sostegno e supporto – nata su Facebook nel 2014 – nelle aree più problematiche della città capoluogo.

Trento Città Sicura rappresenta da sempre un “ponte” tra le istituzioni e i singoli individui, che molto spesso per senso civico si sentono in dovere di segnalare, ma preferirebbero mantenere l’anonimato.

L’ obiettivo, portato avanti dai singoli referenti – articolati e predisposti ognuno per ogni zona di residenza- sarà quello di aspirare al progressivo miglioramento dei quartieri ancora inascoltati dalle istituzioni cittadine.

Le questioni legate al degrado ed all’insicurezza di alcune aree, non solo del centro storico, devono essere valutate e risolte nel quotidiano, rapidamente e non solo in tempo di elezioni, come spesso accade.

Nel corso delle prossime settimane verrà anche ufficializzato come sarà costituita ed articolata la nuova struttura, così che gli interessati possano agevolmente rivolgersi ai singoli referenti di quartiere.

Il fine è quello di contribuire, con senso civico, al miglioramento del nostro territorio, partendo dall’ascolto attivo e produttivo di chi quotidianamente lo vive.

*

Silvia Zanetti

Consigliere Comunale di Trento