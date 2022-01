ZANETTI E MASCHIO (CONSIGLIO COMUNALE TRENTO) * CASINO DI BERSAGLIO: « APPROVATO L’ORDINE DEL GIORNO, PER PROCEDERE CON UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ SULLO STORICO EDIFICIO »

16:32 - 26/01/2022

Casino di bersaglio di Corso Buonarroti: approvato in Consiglio Comunale l’ordine del giorno per procedere con uno studio di fattibilità sullo storico edificio

Nella seduta del Consiglio Comunale di Trento del 25 gennaio è stato approvato il nostro ordine del giorno che prevede la redazione, entro 6 mesi, di uno studio di fattibilità sullo storico edificio in Corso Buonarroti.

Finalmente una presa di posizione importante da parte del Consiglio in merito ad una situazione in stallo ormai da decenni. Si tratta del noto Casino di Bersaglio di Corso Buonarroti: struttura di proprietà del Comune di Trento, da anni abbandonata a sé stessa ed oggi in evidente stato di degrado.

Edificio che, a causa delle condizioni di abbandono, rappresenta per il quartiere, un elemento di decadimento che mal rappresenta la città di Trento, anche se negli anni sono state avanzate proposte intese alla ristrutturazione dell’edificio, rimaste tuttavia senza esito.

Nel tempo tale immobile è stato oggetto di attenzione, non solo da parte delle diverse compagnie Schutzen, ma anche da parte della circoscrizione, di associazioni e di comitati.

Confidiamo che la disponibilità e l’impegno da parte dell’aula ad uno studio di fattibilità sul cd casino di bersaglio rappresenti finalmente una prima e doverosa risposta ad una duplice esigenza: quella di recupero di un immobile con valenza culturale, storica e artistica fortemente identitaria e quella di un quartiere che soffre la presenza di un edificio degradato e pericolante.

Silvia Zanetti

Cons. Comunale per Si può fare!

Andrea Maschio

Cons. Comunale per Onda Civica Trentino