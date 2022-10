ZANELLA (VERDI – FUTURA) * SISTEMA ELETTORALE: « SULLE PARI OPPORTUNITÀ ANCORA UNA VOLTA FUGATTI E OSSANA LASCIANO AL PALO IL TRENTINO »

12.46 - giovedì 20 ottobre 2022

Sulle pari opportunità ancora una volta Fugatti e Ossana lasciano al palo il Trentino. Oggi in Consiglio regionale è stato approvato il ddl della collega Foppa, come modificato dopo accordo con la SVP, che allinea il codice degli enti locali della Regione a quello nazionale per quanto riguarda la composizione di genere delle liste per le elezioni comunali, dove nessuno dei due genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati effettivi. Bene! Ma solo per il Sudtirolo, perché questo avanzamento, per scelta della maggioranza trentina, non varrà per i comuni trentini! Molto male!

Da noi resterà in vigore l’inganno che fu introdotto nel 2012, quando la quota dei due terzi si riferiva – e da noi continuerà a riferirsi – al numero massimo di candidati spettanti alla lista, che in Trentino corrisponde al numero dei componenti il Consiglio comunale. Peccato che la lista possa essere ridotta di un quarto e così le donne passare da un minimo di un terzo a meno di un sesto della lista. Alla faccia delle pari opportunità.

E pensare che con la collega Ferrari avevamo chiesto, con degli emendamenti, che in Trentino si andasse nella direzione del sistema elettorale della nostra Provincia: liste 50/50 alternate per genere e doppia preferenza di genere. E invece l’assessore Ossanna e la destra che ci governa in Provincia hanno deciso di lasciarci al palo. Ancora una volta. Le donne e tutta la società trentina ringraziano.

*

Paolo Zanella

Consigliere regionale Grüne/Verdi e provinciale di Futura