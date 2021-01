ZANELLA (FUTURA) * CHIUSURA DISCARICA DI SARDAGNA: « PER LA PROVINCIA DI TRENTO È NECESSARIO UN CONTENIMENTO GEOTECNICO, VISTA LA FRANA CHE È PRESENTE NEL SITO »

Nell’adozione definitiva del Piano per i rifiuti speciali, con focus sui rifiuti inerti, la Provincia ha stralciato la discarica di Sardagna, ritenendo però che dopo la chiusura ai sensi di legge, sia necessario un contenimento geotecnico, visto la frana presente nel sito.

Peccato che non si precisi come dovrebbe essere effettuato questo contenimento e che non si siano volute recepire le indicazioni di assoluto buon senso espresse dal Comune di Trento nel parere adottato all’unanimità dal Consiglio comunale.

Il parere infatti è stato formulato per chiudere una volta per tutte una partita aperta da troppo tempo e dare finalmente una risposta definitiva agli abitanti di Sardagna. Il Comune chiedeva semplicemente che dopo la chiusura con la cubatura di materiale e terra necessari e la semina a prato, si monitorasse il fronte della frana con gli inclinometri presenti. D’altronde, negli oltre dieci anni dall’interruzione del conferimento di inerti, i movimenti del terreno sono stati solo millimetrici.

Non aver recepito questa indicazione da parte della Provincia, lascia spazio a un contenimento geotecnico da effettuarsi attraverso il conferimento di materiale inerte, con cubature importanti, pari a quelle già conferite sinora.

Anche se formalmente non si inquadrerebbe in tal senso, Sativa di fatto, con la scusa del contenimento geotecnico su un terreno di sua proprietà potrebbe riaprire la discarica di inerti. Se anche la Provincia avesse avuto interesse a risolvere definitivamente la questione avrebbe accolto il parere, o quantomeno argomentato il motivo del non accoglimento. Cosa che evidentemente non ha voluto fare.

*

PAOLO ZANELLA

Gruppo consiliare Futura

*

Si allega il testo dell’interrogazione