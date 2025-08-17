Popular tags: featured 20
YOUTREND * SPESA MILITARE MONDIALE: «NEL 2024 HA RAGGIUNTO 2.718 MILIARDI DI DOLLARI (+9,4%), USA AL PRIMO POSTO CON 997 MILIARDI / NATO 1.506 MLD»

10.40 - domenica 17 agosto 2025
Nel 2024 la spesa militare mondiale ha raggiunto quota 2.718 miliardi di dollari, con un aumento del 9,4% rispetto al 2023 tenendo conto dell’inflazione. È la crescita annua più marcata dalla fine della Guerra Fredda.
Gli Stati Uniti restano al primo posto con 997 miliardi di dollari, pari al 37% della spesa globale e al 66% di quella complessiva della NATO. L’intera Alleanza Atlantica ha speso 1506 miliardi, il 55% del totale mondiale.
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

