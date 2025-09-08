YOUTREND – SKY TG24 * ELEZIONI REGIONALI : «GLI ITALIANI PREVEDONO 3 A 2 PER IL CENTROSINISTRA / PER IL 52% DEGLI INTERVISTATI LE CONSULTAZIONI NON AVRANNO EFFETTI SUL GOVERNO»

18.15 - lunedì 8 settembre 2025

Nell’ultimo sondaggio Youtrend perè stato chiesto agli italiani un pronostico sulle sei elezioni regionali previste in autunno: sarebbero in realtà sette includendo la Valle d’Aosta, ma lì non è prevista l’elezione diretta del presidente della regione. Inoltre nel sondaggio è stata chiesta una previsione, non l’intenzione di voto, e la domanda è stata posta a tutto il campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, non solo ai residenti in ciascuna regione al voto.

Il centrosinistra ha tre uscenti – in Toscana, Campania e Puglia – e secondo gli italiani si confermerebbe alla guida di queste regioni, così come il centrodestra rivincerebbe in Veneto e Calabria. Nelle Marche, in cui il presidente uscente è Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia, l’esito è invece molto incerto: il 25% pronostica una vittoria di Ricci e il 36% di Acquaroli, ma il 39% non sa.