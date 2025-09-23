YOUTREND * SILVIA SALIS: «HA VINTO LE ELEZIONI COMUNALI A GENOVA AL PRIMO TURNO, PROTAGONISTA ANCHE A ELECTION DAYS»

10.28 - martedì 23 settembre 2025

Silvia Salis ha vinto le elezioni comunali a Genova al primo turno, strappando la città al centrodestra. La sua campagna ha suscitato grande attenzione: ne parleremo a Election Days, il nostro workshop annuale sulla comunicazione politica, con chi l’ha seguita in prima persona: Ruben Voci, campaign manager, e Tommaso Scafidi, digital strategist e partner di Strategy Design.

