YOUTREND * PROSSIMO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: «MATTARELLA A METÀ MANDATO, AD OGGI IL CENTRODESTRA SAREBBE GIÀ IN GRADO DI ELEGGERE IL SUCCESSORE»

11.20 - domenica 7 settembre 2025

Mattarella ha superato la metà del suo secondo settennato proprio in queste settimane: è stato infatti rieletto a febbraio 2022 e resterà in carica fino a febbraio 2029. Con il Parlamento attuale, il centrodestra avrebbe i numeri per eleggere il Presidente della Repubblica in autonomia, senza bisogno di accordi con l’opposizione: oggi i parlamentari e i delegati regionali di centrodestra sono infatti 393 su 663 totali, mentre per l’elezione del Presidente della Repubblica bastano 332 voti a partire dal quarto scrutinio.