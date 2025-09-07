Popular tags: featured 20
YOUTREND * PROSSIMO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: «MATTARELLA A METÀ MANDATO, AD OGGI IL CENTRODESTRA SAREBBE GIÀ IN GRADO DI ELEGGERE IL SUCCESSORE»

11.20 - domenica 7 settembre 2025
Mattarella ha superato la metà del suo secondo settennato proprio in queste settimane: è stato infatti rieletto a febbraio 2022 e resterà in carica fino a febbraio 2029. Con il Parlamento attuale, il centrodestra avrebbe i numeri per eleggere il Presidente della Repubblica in autonomia, senza bisogno di accordi con l’opposizione: oggi i parlamentari e i delegati regionali di centrodestra sono infatti 393 su 663 totali, mentre per l’elezione del Presidente della Repubblica bastano 332 voti a partire dal quarto scrutinio.
Potrebbe essere un'immagine raffigurante il seguente testo "youtrend @you_trend Ad oggi il centrodestra avrebbe inumeri per eleggere il Presidente della Repubblica, ma al maal 4° scrutinio PD MOVIMEN 효과 20 AZIONE CALENC IaLiaviv MELONI 22 EUROPA ELUSCOHI 248 ODERAT 393 663 Centrosinistra 148 400 deputati 205 senatori 58 delegati regionali Altri* 75 10 Centrodestra 242 25 10 120 2 31 Maggioranza ichiesta nei primi 3 scrutini: due terzi 442 su 663 Maggioranza richiesta dal 4° scrutinio: assoluta 332 su 663 Elaborazione Youtrend su dati di Camera, Senato e regioni. Sonoclassictin'Altr:4deputati deputati classificatiir "Minoranze linguistiche", deputati non iscritti, 5senatoriavita,5senatoridll "Autonomie 2delegati SVP eUnion Valdôtaine."
