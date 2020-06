WWW.TRENTINOLIBERO.IT * LICENZIAMENTO PRUNER: TAVERNA, « RESPONSABILITà ANCHE DEL VERTICE AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO »

L’avv. Barbara Balsamo della Lista Autonomisti Popolari, nella nota stampa lanciata in fresca mattina (ore 9.21) da Opinione Agenzia Giornalistica, a proposito del licenziamento Pruner, dichiarato illegittimo dal giudice del lavoro, afferma testualmente “Questo accanimento sul caso Pruner ignora che il Presidente Kaswalder, proprio perché la cosa era delicata e riguardava un dipendente del Consiglio, prima di assumere una decisione per lui difficile, sofferta e dolorosa, data la sua storia personale e politica, come quella dello stesso Pruner, ha raccolto i pareri della dirigenza del Consiglio stesso.”

Benissimo, l’avv. Balsamo fa chiarezza individuando la responsabilità del « licenziamento Pruner» anche ai vertici amministrativi del Consiglio provinciale che hanno valutato la legittimità del licenziamento, sapendo le conseguenze del danno di immagine e materiale nei confronti Consiglio medesimo qualora quel provvedimento fosse – come è stato – dichiarato illegittimo.

Chi possiede cultura giuridica in materia di lavoro sa perfettamente che Walter Pruner, pur essendo stato assunto per un incarico fiduciario, è a tutti gli effetti un dipendente pubblico, e come tutti i dipendenti (pubblici e privati) soggetto alle norme contrattuali e di legge che regolano il rapporto di lavoro.

Quindi, l’ “assoluta genericità̀ e infondatezza” del provvedimento di licenziamento adottato dal presidente Kaswalder porta la responsabilità anche del dirigente del personale e del segretario generale del Consiglio provinciale.

La chiamata in correità dell’avv. Balsamo nei confronti dei vertice amministrativi del Consiglio provinciale è pertinente e dimostra come spesso la burocrazia (oggi davvero nell’occhio del ciclone) non operi secondo i principi di legalità, buon andamento, imparzialità (art. 97 Costi, comma 3).

Se per il presidente Kaswalder resta aperto un indubbio problema politico, per i vertici amministrativi del Consiglio provinciale sono ipotizzabili censure di ordine professionale con possili conseguenze di danno erariale.

LINK – www.trentinolibero.it

https://www.trentinolibero.it/politica/politica-e-societa/osservatorio-di-palazzo-trentini/17397-2020-06-22-12-00-00.html