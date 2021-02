WWW.TRANSDOLOMITES.EU * TESSERAMENTO 2021: PRESIDENTE GIRARDI, « MAI SMETTERE DI LOTTARE PER UN’IDEA, CIÒ CHE CONTA È IL CORAGGIO E LA COSTANZA PER NON MOLLARE »

È in corso l’azione di tesseramento a Transdolomites per l’anno 2021. L’appello di Trandolomites per la Ferrovia Avisio è il seguente; mai smettere di lottare per un’idea.

Anche dinnanzi alle difficoltà , che non sono mai mancate e che non mancheranno nemmeno in futuro, ciò che conta è il coraggio e la costanza per non mollare. Sono tanti i motivi per continuare a mobilitarsi per la Trento- Penia .

Tra questi:

– Per evitare lo spopolamento della montagna

– Per poter lavorare connessi con il mondo ma continuando a vivere la montagna. Se da una lato è in corso l’abbandono della montagna , nelle città è i corso un percorso inverso. Quando le periferie saranno ben connesse con le città e con le reti nazionali ed internazionali grazie ad una rete diffusa di ferrovie regionali e AV, ecco che la montagna tornerà a essere un luogo nel quale risiedere, lavorare avendo poi la possibilità di spostarsi comodamente al bisogno in treno e non più in auto.

– Un modo per far uscire la montagna dal caos del traffico.

– Per viaggiare in modo moderno, sicuro, non inquinante, in armonia con il paesaggio, dando valore al territorio

– Per agevolare il ricongiungimento quotidiano delle famiglie con l’opportunità di risparmi nei bilanci famigliari riducendo le spese per seconde e terze auto, affitti in città per studio o lavoro.

– Per creare le premesse per impostare e riprogrammare le stagioni turistiche estive, inverali e sul resto dell’anno. –

Perché L’Unione europea non ha dubbi: il treno rilancia l’Europa ecologica ed i soldi da destinare a quanti progetti non sono mai stati così tanti. Possiamo permetterci di perdere questa occasione?

Ma soprattutto perché in tutta Europa e nel resto del mondo è la ferrovia a trainare la rinascita post pandemia. Anche la rinascita dell’economia turistica sarà sempre più legata alla raggiungibilità delle destinazioni turistiche in treno.

Un percorso da tempo avviato e che andrà accelerando nei prossimi anni e decenni. Le Valli dell’Avisio non possono permettersi di stare a guardare.

La scelta ferroviaria non si sulla base del ” sentito dire” del pregiudizio, o delle battute seminate ad arte con l’unico scopo di gettare discredito su una proposta. La scelta si fa sulla base delle conoscenze, e sul costante impegno a lavorare a costruire conoscenza per dimostrare il valore di una proposta.

Per questo anche nel 2021 rilanciamo il nostro invito ad iscriversi a Transdolomites perché tutti possono aderire al nostro gruppo.

Per Informazioni: link www.transdolomites.eu

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites