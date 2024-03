WWW.NEWSWEEK.COM * ITALY – RANKINGS WORLDS BEST HOSPITALS (2023) « 24TH PLACE (76.27%) “PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA CHIARA” – TRENTO »

01.33 - venerdì 1 marzo 2024

LINK official site newsweek

World’s Best Hospitals 2023

These are challenging times for hospitals. COVID-19 put unprecedented stress on health systems, as have inflation and global financial uncertainty. In the U.S. and around the world, leading hospitals are dealing with rising costs, aging populations and a medical workforce exhausted from battling a global pandemic.

Among the hallmarks of great hospitals, however, are not just first-class care, first-class research and first-class innovation. The very best institutions also share another quality: consistency. The world’s best hospitals consistently attract the best people and provide the best outcomes for patients as well as the most important new therapies and research. Of all the hospitals in the world, relatively few can do all those things year in and year out. The best belong to a very exclusive club.

To recognize them, Newsweek and global data firm Statista are proud to introduce our fifth annual listing of the World’s Best Hospitals 2023. This year, we have ranked over 2,300 hospitals in 28 countries, including one that is new to our list, Taiwan. For the first time, we ranked all top 250 global hospitals. We have also listed the best hospitals by country; each country list also includes a listing of top specialty hospitals.

We have also made other changes. This year we have added an important new pillar to our scoring model: for the first time, hospitals were surveyed regarding their PROMs implementation status. PROMs are defined as standardized, validated questionnaires completed by patients to measure their perception of their functional well-being and quality of life. The World’s Best Hospitals 2023 also includes new hospital quality metrics, most notably data from the Israeli National Program for Quality Indicators (INPQ) for Israel and the Danish Clinical Quality Program for Denmark. And we have added new accreditations for Thailand and Taiwan to the scoring model (For more details on the ranking criteria, see Methodology.)

The goal of this study is to provide a data-based comparison of hospital reputation and performance across countries. We hope this will be useful to patients and families seeking the best care for themselves and loved ones, as well as to hospitals as they benchmark themselves against their peers.

////

1 Policlinico Universitario A. Gemelli 93.95% Roma

2 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 89.05% Milano

3 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato 88.82% Milano

4 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 86.57% Bologna

5 Istituto Clinico Humanitas 86.18% Rozzano

6 Ospedale Policlinico San Matteo 81.88% Pavia

7 Azienda Ospedaliera di Padova 81.10% Padova

8 Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona 79.30% Verona

9 Ospedale Papa Giovanni XXIII 79.17% Bergamo

10 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza 79.16% Torino

11 IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova 78.73% Reggio Nell’Emilia

12 Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia 78.72% Brescia

13 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 78.52% Firenze

14 Azienda Ospedaliera-Universitaria Sant’Andrea 78.21% Roma

15 Ospedale Sacro Cuore Don Calabria 77.62% Negrar

16 Ospedale San Raffaele Turro – Gruppo San Donato 77.24% Milano

17 AOU Policlinico di Modena 77.15% Modena

18 Ospedale di Parma 76.96% Parma

19 Ospedale di Bolzano 76.68% Bolzano

20 Ospedale Civile di Baggiovara 76.67% Modena

21 Ospedale San Martino di Genova 76.65% Genova

22 IRCCS San Gerardo 76.63% Monza

23 Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi 76.46% Varese

24 Presidio Ospedaliero Santa Chiara 76.27% Trento

25 Ospedale San Donato 76.02% Arezzo

26 Ospedale dell’Angelo 75.98% Venezia

27 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano 75.97% Torino

28 Ospedale Luigi Sacco 75.94% Milano

29 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 75.92% Pisa

30 Policlinico Umberto I 75.80% Roma

31 Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia 75.78% Udine

32 Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi 75.67% Bologna

33 Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza 75.57% San Giovanni Rotondo

34 Ospedale Maggiore Policlinico 75.50% Milano

35 Consorziale Policlinico di Bari 75.43% Bari

36 Istituto Clinico Scientifico Maugeri – Pavia 75.42% Pavia

37 Fondazione Policlinico Tor Vergata 75.41% Roma

38 Ospedale P. Pederzoli 75.39% Peschiera Del Garda

39 Arcispedale Sant’Anna 75.38% Ferrara

40 Clinica San Francesco 75.34% Verona

41 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli 75.33% Napoli

42 Presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni 75.32% Lecco

43 Azienda Ospedaliera di Perugia 75.28% Perugia

44 Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona Umberto I 75.17% Ancona

45 Ospedale Santa Maria Nuova 75.11% Firenze

46 Ospedale di Treviso 75.05% Treviso

47 Ospedale di Pordenone – Santa Maria degli Angeli 75.01% Pordenone

48 Ospedale San Giovanni Bosco di Torino 74.97% Torino

49 Ospedale Morgagni e Pierantoni 74.82% Forli’

50 Policlinico San Donato – Gruppo San Donato 74.81% San Donato Milanese

51 Ospedale Mater Salutis di Legnago 74.78% Legnago

52 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 74.70% Roma

53 Ospedale SS. Annunziata Chieti 74.60% Chieti

54 Ospedale Perrino 74.55% Brindisi

55 Ospedale San Giuseppe di Empoli 74.54% Empoli

56 Ospedale Santa Maria Annunziata 74.53% Bagno A Ripoli

57 Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero 74.50% Brescia

58 Presidio Ospedaliero Cardinal Massaia 74.48% Asti

59 Ospedale di San Bassiano 74.46% Bassano Del Grappa

60 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico 74.45% Roma

61 Ospedale San Bortolo di Vicenza 74.43% Vicenza

62 Azienda Ospedaliera dei Colli 74.42% Napoli

63 Ospedale della Misericordia Grosseto 74.39% Grosseto

64 Ospedale Treviglio – Caravaggio 74.29% Treviglio

65 Ospedale degli Infermi di Rimini 74.03% Rimini

66 Presidio Ospedaliero San Martino 73.99% Belluno

67 Presidio Ospedaliero di Mirano 73.90% Mirano

68 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 73.75% Siena

69 Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro 73.74% Catania

70 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio San Salvatore Centro 73.53% Pesaro

71 Ospedale M. Bufalini di Cesena 73.49% Cesena

72 Ospedale di Cittadella 73.45% Cittadella

73 Nuovo Ospedale degli Infermi 73.43% Ponderano

74 Ente Ospedaliero Ospedali Galliera 73.41% Genova 2

75 Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia 73.39% Foggia

76 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Ospedale Santa Croce di Fano 73.37% Fano

77 Ospedale di Circolo – Busto Arsizio 73.23% Busto Arsizio

78 Ospedale di Sassuolo 73.21% Sassuolo

79 Ospedale Maggiore di Lodi 73.17% Lodi

80 Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 72.88% Roma

81 Ospedale San Paolo di Bari 72.85% Bari

82 Ospedale di Cremona 72.76% Cremona

83 Ospedale Guglielmo da Saliceto 72.73% Piacenza

84 Ospedale Sant’Antonio di Padova 72.69% Padova 1

85 Ospedale di Belcolle 72.68% Viterbo

86 Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale Miulli 72.63% Acquaviva Delle Fonti

87 Ospedale San Filippo Neri 72.57% Roma

88 Presidio Ospedaliero Spirito Santo di Pescara 72.53% Pescara

89 Ospedale di Desenzano del Garda 72.51% Desenzano Del Garda

90 Ospedale Santa Maria Goretti 72.50% Latina

91 Azienda Ospedaliera San Pio – Gaetano Rummo 72.49% Benevento

92 Ospedale Sandro Pertini 72.48% Roma

93 Ospedale di Mantova – Carlo Poma 72.46% Mantova

94 Presidio Ospedaliero F. Lotti Stabilimento di Pontedera 72.45% Pontedera

95 Ospedale Santa Maria delle Croci 72.43% Ravenna

96 Ospedale Vito Fazzi 72.41% Lecce

97 Azienda Ospedaliera Santa Maria 72.39% Terni

98 Ospedale Villa Scassi 72.38% Genova

99 Ospedale SS. Annunziata di Savigliano 72.36% Savigliano

100 Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio 72.35% Alessandria

101 Ospedale Maggiore di Crema 72.34% Crema

102 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli 72.22% Napoli

103 Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano 72.21% Caserta

104 Ospedale Giuseppe Mazzini 72.17% Teramo

105 Ospedale Sant’Anna 72.15% Como

106 Ospedale Livorno 72.11% Livorno

107 Ospedale San Paolo 72.00% Milano

108 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) 71.96% Trieste

109 Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli 71.92% Vercelli

110 Ospedale di Rivoli 71.86% Rivoli

111 Presidio Ospedaliero Garibaldi-Centro 71.56% Catania 2

112 Ospedale della Versilia 71.49% Camaiore

113 Ospedale Città di Sesto San Giovanni 71.17% Sesto San Giovanni

114 Nuovo Ospedale San Luca 71.13% Lucca

115 Ospedale Riuniti Padova Sud 71.08% Monselice

116 Azienda Ospedaliera Papardo 70.93% Messina

117 Ospedale Civile Nuovo Santa Maria della Scaletta Imola 70.80% Imola 2

118 Ospedale Santa Croce e Carle 70.77% Cuneo

119 Ospedale San Francesco 70.75% Nuoro

120 Presidio di Conegliano 70.74% Conegliano 2

121 Azienda Ospedaliera Mater Domini 70.73% Catanzaro

122 Ospedale San Pietro Fatebenefratelli 70.72% Roma

123 Ospedale di Rovigo 70.67% Rovigo

124 Ospedale Bolognini 70.53% Bergamo

125 Ospedale San Jacopo di Pistoia 70.44% Pistoia

126 Ospedale San Carlo di Potenza 70.17% Potenza 2

127 Ospedale Bellaria 70.00% Bologna

specialized A.O.R.N. Santobono Pausilipon – Pediatrics Napoli 1

specialized Centro Cardiologico Monzino – Cardiology Milano

specialized Italy Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta – Neurology Milano 1

specialized IEO – Istituto Europeo di Oncologia – Oncology Milano

specialized IRCCS Istituto Oncologico Veneto – Oncology Padova 2

specialized IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo – Maternity & Pediatrics Trieste

specialized Istituto Giannina Gaslini – Pediatrics Genova

specialized Istituto Nazionale dei Tumori – Oncology Milano

specialized Istituto Nazionale Tumori di Napoli – Fondazione G. Pascale – Oncology Napoli

specialized Istituto Ortopedico Galeazzi – Gruppo San Donato – Orthopedics Milano

specialized Istituto Ortopedico Rizzoli – Orthopedics Bologna

specialized Meyer – Azienda Ospedaliero universitaria – Pediatrics Firenze

specialized Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma – Pediatrics Roma