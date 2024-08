WWW.BAER.DE * KOMPROMISSLÖSUNG FÜR JJ4 IM SCHWARZWALD WIR BAUEN EINE HOCHSICHERHEITSANLAGE (NICHT NUR) FÜR “PROBLEMBÄRIN” JJ4

15.50 - giovedì 22 agosto 2024

Das Schicksal von Wildbärin Gaia (JJ4) aus dem italienischen Trentino ist wohlbekannt und hat die Gemüter nicht nur in Italien hochkochen lassen. Seit Anbeginn hat sich die STIFTUNG für BÄREN – Wildtier- und Artenschutz als Vermittler und Berater im Konflikt um die problematische Bärin eingebracht. Nachdem das oberste Verwaltungsgericht in Trient den Abschussbefehl der Landesregierung auf Klage von Tierschützern hochrichterlich vereitelte, wurde JJ4 lebend eingefangen und temporär in eine Rettungsstation der Forstbehörden im Trentino gebracht. Dort kann sie jedoch nicht bleiben, denn die Station ist nur für die temporäre Unterbringung in Notfällen ausgerichtet.

Zur Wahl standen alternative Aufnahmemöglichkeiten in einem Zoogehege oder einem bereits dicht belegtem Bärenschutzzentrum in Rumänien. Aus Sicht des Tierwohls, wären beide Varianten für die Wildbärin die Höchststrafe gewesen. Davor mussten wir JJ4 bewahren und haben auf Anfrage der Behörden angeboten, JJ4 bei uns im Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald aufzunehmen.