WWF TRENTINO * GIORNATA DELLE OASI 2021: « RIAPERTURA DELLA MALGA VALTRIGONA, SARÀ A DISPOSIZIONE DEI VISITATORI IL 6 GIUGNO »

Quest’anno ritorna finalmente la Giornata delle Oasi! Un’occasione per riscoprire la Natura, che ci ha permesso di sopravvivere, spesso letteralmente, in questo difficile periodo.

WWF Trentino partecipa all’evento di riapertura collettiva delle Oasi con malga Valtrigona, che sarà a disposizione dei visitatori il 6 giugno.

Data l’attuale situazione pandemica e le disposizioni anti COVID-19, vi chiediamo qualora vogliate venire a trovarci a malga Valtrigona di scriverci preventivamente a [email protected], in modo da avvisare tempestivamente i custodi dell’Oasi ed organizzare i turni dei volontari.

Ci vediamo in Oasi!

I volontari di WWF Trentino

Le condizioni in zona Lagorai non sono ancora ideali per camminate in alta quota – la neve ancora non si è del tutto sciolta – : è di conseguenza consigliabile terminare la visita dell’Oasi alla malga stessa (ca. 1600 metri di quota), o al più al soprastante laghetto dell’Agnelezza. Si raccomanda ovviamente di equipaggiarsi di adeguate calzature ed abbigliamento da montagna.