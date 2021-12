WWF TRENTINO * FESTIVITÀ NATALIZIE: « QUEST’ANNO L’ASSOCIAZIONE VENDERÀ DEI PELUCHE, CON PROTAGONISTI L’ORSO ED IL LUPO »

15:34 - 6/12/2021

Puntuale come ogni anno, fortunatamente arriva quel periodo in cui molti si dedicheranno ai regali e alla loro scelta: regali che non siano solo un riflesso del consumismo, ma che abbiano in più un valore affettivo e una reale utilità.

WWF Trentino si sostenta da sempre con le donazioni dei simpatizzanti e con i corsi che ogni tanto realizza per aumentare la consapevolezza della bellezza del nostro pianeta: quest’anno l’associazione ha anche la possibilità di vendere dei peluche con protagonisti l’orso e il lupo.

A cosa serviranno i ricavi delle vendite? Non andranno certamente persi, ma serviranno ad aiutare l’associazione a far fronte alle spese che deve quotidianamente sostenere (affitto sede, spese legali, stampa libri e volantini, assicurazione…).

Se volete darci una mano concreta potete quindi acquistare uno o più peluches: ve ne saremo immensamente grati.

~ costo 1 peluche orso o lupo: euro 20 più spese di spedizione

~ costo 2 peluches a scelta: euro 35 più spese di spedizione

Per prenotare l’acquisto, scrivete a trentino@wwf.it