WINDTRE * « TORNA IN TV LA CAMPAGNA DEDICATA A “ SUPER FIBRA “ CON AMAZON PRIME INCLUSO PER DODICI MESI, CONFERMATO IL POSIZIONAMENTO DEL BRAND COME “ HUMAN NETWORK BUILDER “ »

WINDTRE torna in TV con la campagna dedicata alla ‘Super Fibra’, che conferma il posizionamento del brand come ‘Human Network Builder’. Lo spot racconta di una famiglia separata, ma unita dalla ‘Top Quality Network’, oltre che dalla passione per le serie TV.

L’offerta per internet a casa ‘Super Fibra’ prevede, infatti, la possibilità di avere, incluso per dodici mesi, il servizio Amazon Prime, che comprende l’accesso illimitato a film e serie TV con Prime Video, più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, contenuti in-game e giochi ogni mese con Prime Gaming. La ‘Super Fibra’ di WINDTRE mette a disposizione navigazione illimitata fino a 1 Gigabit di velocità, modem con ‘Super Wi-Fi’ per connettere contemporaneamente in casa fino a 100 dispositivi e attivazione inclusi, oltre a Giga illimitati da smartphone.

Lo spot è pianificato su tutte le principali emittenti in formati da 30 e 10 secondi. È prevista, inoltre, una campagna di video online tattici, a supporto di tutti i servizi offerti da Amazon Prime.