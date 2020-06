WINDTRE * SPOT TV: « ON AIR LA CAMPAGNA ESTIVA DEDICATA ALL’OFFERTA ‘CUBE’, BRAND AMBASSADOR È ROSARIO FIORELLO »

WINDTRE, ON AIR LA CAMPAGNA ESTIVA DEDICATA ALL’OFFERTA ‘CUBE’

Per portare con sé la rete ‘Top Quality’ anche in vacanza

Roma, 16 giugno 2020 – È on air la campagna estiva di WINDTRE, che racconta il posizionamento Human Network Builder del marchio, che si pone come ‘facilitatore’ delle relazioni umane, supportando le persone, ogni giorno, nelle sfide del presente attraverso una tecnologia inclusiva e accogliente.

Al centro del nuovo spot TV, i servizi di connettività mobile offerti da WINDTRE sulla sua rete ‘Top Quality’. La bambina, protagonista di questo episodio, e la sua famiglia potranno usufruire dei servizi di rete anche in vacanza, rimanendo così connessi con il loro ‘mondo digitale’ e con il vicino di casa, il brand ambassador di WINDTRE Rosario Fiorello.

L’offerta ‘Cube Large’, infatti, mette a disposizione 100 Giga al costo di 12,99 euro al mese, con la funzionalità ‘Easy Pay’, sulla Top Quality Network, con la possibilità di avere il dispositivo Smart Wi-Fi ‘WebCube. 4G+.’ incluso. È una soluzione pronta all’uso ideale per l’estate, che è possibile portare ovunque, anche nelle seconde case.

La nuova campagna di WINDTRE è diretta da Gabriele Muccino e ha come colonna sonora il brano multiplatino “Esseri Umani” della star del pop italiano Marco Mengoni, in una versione per WINDTRE che riprende il claim ‘molto più vicini’.

Congiuntamente alla TV, dove lo spot è in onda con un formato da 30 secondi sui principali network nazionali, è prevista una campagna web.

Il video è disponibile sul canale YouTube di WINDTRE.