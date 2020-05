WINDTRE * ” MILANO DIGITAL WEEK ” :  « ANCHE QUEST’ANNO CON IL “5G ROAD” IL VIAGGIO TRA FUTURO E INNOVAZIONE,  QUATTRO GLI APPUNTAMENTI VIRTUALI »

WINDTRE anche quest’anno alla Milano Digital Week con “5G road” Un viaggio tra futuro e innovazione in quattro appuntamenti virtuali

WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, partecipa, anche quest’anno, alla Milano Digital Week con l’evento “5G Road – Smart City Smart Life”. Un’occasione per riflettere, nel corso di quattro appuntamenti in live streaming, su come la tecnologia di quinta generazione trasformerà le abitudini e i comportamenti, in molti ambiti della vita quotidiana.

Giunta alla sua terza edizione, Milano Digital Week (www.milanodigitalweek.com), manifestazione voluta dal Comune di Milano – Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici, in collaborazione con da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab, si terrà da lunedì 25 a sabato 30 maggio. Quest’anno l’evento si svolgerà completamente online e sarà dedicato alla “Città trasformata”, un tema di rilievo per WINDTRE che ha sempre visto nella trasformazione digitale un cambiamento indispensabile, in grado di anticipare i segni dei tempi e le necessità dei cittadini.

I quattro eventi in streaming di WINDTRE rappresentano una nuova tappa del viaggio iniziato lo scorso anno, sempre nell’ambito della Milano Digital Week. Esperti di tecnologia, scienziati, giornalisti, startupper e imprenditori illustreranno le opportunità del 5G in settori come la cultura, lo sport, la sostenibilità, l’inclusione, lo smart working, l’educazione, l’informazione e la ricerca.

In particolare, i primi due eventi, che si svolgeranno martedì 26 maggio dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30, saranno dedicati, rispettivamente, al ruolo dell’e-learning e dello smart working durante l’emergenza Coronavirus e ai nuovi contenuti digitali. Giovedì 28, dalle 11:00 alle 12:30, e venerdì 29 maggio, sempre dalle 11:00 alle 12:30, verranno affrontati, invece, il tema dello sviluppo sostenibile, che apre nuove possibilità dalla medicina alla mobilità, e quello del 5G e della sua importanza per la smart city e la smart life del futuro.

Nella foto: Jeffrey Hedberg, Ceo di WINDTRE