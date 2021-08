Grande lavoro, nel pomeriggio e nella serata di ieri, anche per i Vigili del Fuoco Canazei, alle prese con numerosi interventi di taglio e messa in sicurezza di piante e lamiere, utilizzate per le coperture, divelte dal vento.

📷 Andrea Costa

#vvftrentino #vvfdeltrentino #vigilidelfuocovolontaritrentino #vigilidelfuocovolontarideltrentino #maltempo #essercisempre #sempreoperativi #semprepronti #interventiquotidiani #vvfcanazei #canazei

La perturbazione che ieri ha colpito il Trentino ha registrato decine di interventi da parte dei vigili del fuoco volontari, sempre pronti ad operare con professionalità e rapidità. A Roveré della Luna, in particolare, i Vigili del Fuoco Volontari – Roverè della Luna nella serata di ieri sono intervenuti per mettere in sicurezza tensostrutture divelte dal vento e tetti.

📷 Corpo vv.f. Roveré della Luna

#vvftrentino #vvfdeltrentino #vigilidelfuocovolontaritrentino #vigilidelfuocovolontarideltrentino #essercisempre #sempreoperativi #semprepronti #maltempo Protezione civile del Trentino