VVF VOLONTARI DRO (TN) * INCIDENTE STRADALE – ISOLETTA DI PIETRAMURATA: « CAUSA L’ATTRAVERSAMENTO DI UN ANIMALE SELVATICO UN’AUTOMOBILISTA HA PERSO IL CONTROLLO DEL VEICOLO, SULLA SS 45 »

9:50 - 30/12/2021

I Vigili del fuoco volontari Dro sono intervenuti ieri sera, alle 22.10, per un incidente stradale sulla SS 45 in località Isoletta, ad un chilometro dall’abitato di Pietramurata. Un’auto, a causa dell’attraversamento di un animale selvatico, ha perso il controllo del veicolo finendo per coricarsi su un fianco e scivolando per una decina di metri, per poi terminare la propria corsa sulla corsia di marcia opposta a quella dalla quale proveniva.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Dro, guidati dal comandante Luca Sartorelli, che dopo aver prestato i primi soccorsi al conducente hanno stabilizzato il veicolo e messo in sicurezza la sede stradale.

Sul posto anche il nucleo radiomobile della compagnia di Riva del Garda, l’ambulanza di Trentino Emergenza e il servizio strade della PAT.

Vigili del fuoco volontari Dro

