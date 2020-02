VVF VOLONTARI DI RIVA DEL GARDA * LAGO DI LOPPIO: « SI è SVOLTA NEL POMERIGGIO LA MANOVRA SPECIALE DI SOCCORSO IN ACQUA E SUL GHIACCIO, IMPEGNATI NELL’ESERCITAZIONE 35 VIGILI »

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 1° febbraio presso il Lago di Loppio la manovra speciale di soccorso in acqua e su ghiaccio, organizzata dal Corpo di Mori in collaborazione con il Corpo di Riva del Garda, che ha visto coinvolti anche i Corpi di Ala, Avio, Calliano, Isera, Rovereto per un totale di circa 35 vigili impegnati.

Scopo dell’esercitazione era quello di testare la collaborazione intercorpi in scenari complessi di intervento, in particolare il Lago di Loppio risulta ghiacciato per circa un terzo della sua superficie. Quindi i vigili intervenuti hanno potuto confrontarsi con lo scenario e le relative tecniche di intervento.

In particolare ci si suddivideva in tre scenari simulando un’autovettura in acqua (appositamente bonificata) dove si è intervenuto con le pinze idrauliche e conseguente contenimento di inquinamento, soccorso di due persone bloccate in acqua, soccorso di una persona bloccata sul ghiaccio.