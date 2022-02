VVF VOLONTARI – CONDINO (TN) * INCENDIO: « LE FIAMME HANNO INTERESSATO LA CUCINA SITUATA AL PRIMO PIANO DI UN APPARTAMENTO, NON SI REGISTRANO FERITI »

9:20 - 8/02/2022

Nottata movimentata per i Vigili del fuoco Volontari di Condino, allertati alle 3.30 dalla Centrale 115 per un incendio ad un’abitazione. Immediato l’intervento di oltre 20 vigili del fuoco, impegnati per quasi 3 ore nelle operazioni di spegnimento e di bonifica.

L’incendio ha interessato la cucina situata al primo piano di un appartamento; fortunatamente non si registrano feriti.

In automatico è stata allertata anche la PLE distrettuale, rientrata immediatamente alla base in quanto non necessaria.

Foto: Vigili del fuoco Volontari di Condino