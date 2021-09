VVF – VIGILI FUOCO VOLONTARI DRO (TN) * SS 45: « AUTOARTICOLATO IN BILICO A PIETRAMURATA, RADDRIZZATO E MESSO IN SICUREZZA IL CAMION »

I Vigili del fuoco volontari Dro sono stati allertati ieri nel tardo pomeriggio per un autoarticolato in bilico sulla SS 45 bis nei pressi del ristorante Giulia, a Pietramurata. Viste le dimensioni ed il peso del mezzo è stato deciso di fare intervenire anche la gru del corpo permanente di Trento per raddrizzare e mettere in sicurezza l’autoarticolato.

Operazioni che hanno richiesto circa 3 ore di lavoro, dalle 17.45 alle 20.30, da parte di una decina di vigili del corpo di Dro, supportati da 2 permanenti, gru, polisoccorso, celere e fuoristrada più un mezzo di supporto per la gru. Intervenuti anche Polizia locale, carabinieri di Dro e servizio strade della Pat.

Il traffico è stato deviato sulla SP 84.

📷 Corpo vv.f. di Dro