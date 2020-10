VVF RIVA DEL GARDA (TN) * INTERVENTO – LIMONE SUL GARDA: « AUTO RESTA IN BILICO SUL BORDO DI UN TORRENTE, RECUPERATI ILLESI I DUE OCCUPANTI »

Alle ore 11:45 circa di oggi, giungeva presso la nostra Caserma una chiamata di soccorso per una macchina in bilico sul bordo di un torrente con due occupanti all’interno presso il comune di Limone sul Garda.

Immediatamente partiva il mezzo di pinza idraulica per poi essere seguito dal polisoccorso pesante e un fuoristrada per un totale di 8 VV.F..

Sul posto, la macchina era stata messa in prima sicurezza da un fuoristrada del gruppo di Protezione Civile Alpini di Limone sul Garda.

Per dare più punti di ancoraggio alla vettura, si provvedeva a un’ulteriore messa in sicurezza del veicolo con ausilio di Tirfor, una volta stabilizzato il SUV, vista la ripidità dell’argine del torrente si aiutavano i due occupanti, notevolmente spaventati ma illesi, a uscire dall’abitacolo per poi lasciarli alle cure dei sanitari giunti in posto con due ambulanze.

Successivamente arrivava in posto la partenza dei VV.F. di Salò con la quale si recuperava il mezzo per riconsegnarlo ai proprietari.

*

Foto: Vigili del Fuoco Riva del Garda