VON DER LEYEN (SOCIAL “X“) * UE-INDONESIA: «ACCORDO CON PRABOWO PER IL LIBERO SCAMBIO, COINVOLTI 730 MILIONI DI CITTADINI»

19.52 - domenica 13 luglio 2025

Il Presidente @prabowo e io abbiamo raggiunto un accordo politico per promuovere l’accordo di libero scambio.

In un mondo instabile, questa è la forza delle partnership.

Si tratta di un passo fondamentale per rafforzare i legami tra UE e Indonesia e per approfondire l’impegno nell’ASEAN e nell’Indo-Pacifico.

Sblocchiamo nuove opportunità per 730 milioni di persone, promuovendo crescita, occupazione e cooperazione strategica.

President @prabowo and I have reached a political agreement to advance the 🇪🇺🇮🇩 free trade agreement.

In a volatile world, this is the strength of partnerships.

This is a major step in strengthening EU–Indonesia ties and deepening engagement in ASEAN and the Indo-Pacific.

We unlock new opportunities for 730 million people, fostering growth, jobs, and strategic cooperation.