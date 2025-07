20.53 - domenica 27 luglio 2025

LINK VIDEO

https://x.com/i/broadcasts/1nAKEgpjmBYJL

È bello essere in Scozia per incontrare @POTUS e discutere oggi del commercio transatlantico. Il rapporto commerciale tra UE e USA è il più importante al mondo. Non vedo l’ora di iniziare i nostri colloqui ↓

////

Good to be in Scotland to meet @POTUS for discussions on transatlantic trade today. The EU-US trade relationship is the world’s biggest. I look forward to our talks ↓