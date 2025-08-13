VON DER LEYEN (SOCIAL “X“) * «L’UE CONTINUERÀ A SOSTENERE IL DIRITTO DELL’UCRAINA A DECIDERE AUTONOMAMENTE DEL PROPRIO FUTURO»

07.51 - mercoledì 13 agosto 2025
L’UE accoglie con favore l’impegno di @POTUS per una pace giusta e duratura in Ucraina. Una pace che rispetti il diritto internazionale, la sovranità e l’integrità territoriale. I negoziati richiedono un cessate il fuoco o una riduzione delle ostilità. L’UE continuerà a sostenere il diritto dell’Ucraina a decidere autonomamente del proprio futuro.
///
The EU welcomes
effort for a just & lasting peace in Ukraine. One respecting international law, sovereignty & territorial integrity. Negotiations require a ceasefire or a reduction of hostilities. The EU will continue to support Ukraine’s right to decide its own future.
