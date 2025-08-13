Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

VON DER LEYEN (SOCIAL “X“) * «L’UE CONTINUERÀ A SOSTENERE IL DIRITTO DELL’UCRAINA A DECIDERE AUTONOMAMENTE DEL PROPRIO FUTURO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
07.51 - mercoledì 13 agosto 2025

L’UE accoglie con favore l’impegno di @POTUS per una pace giusta e duratura in Ucraina. Una pace che rispetti il diritto internazionale, la sovranità e l’integrità territoriale. I negoziati richiedono un cessate il fuoco o una riduzione delle ostilità. L’UE continuerà a sostenere il diritto dell’Ucraina a decidere autonomamente del proprio futuro.

///

 

The EU welcomes

@POTUS

effort for a just & lasting peace in Ukraine. One respecting international law, sovereignty & territorial integrity. Negotiations require a ceasefire or a reduction of hostilities. The EU will continue to support Ukraine’s right to decide its own future.

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.