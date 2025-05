VON DER LEYEN (SOCIAL “X“) * GERMANIA: «CONGRATULAZIONI CARO MERZ, LAVOREREMO INSIEME PER UN’EUROPA PIÙ FORTE E COMPETITIVA»

17.21 - martedì 6 maggio 2025

Congratulazioni per la tua elezione, caro @_FriedrichMerz. Insieme a te, un amico fidato ed esperto d’Europa entra a far parte della Cancelleria. Lavoreremo insieme per un’Europa più forte e competitiva. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con te!

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl, lieber @_FriedrichMerz . Mit Dir zieht ein ausgewiesener Freund und Kenner Europas ins Kanzleramt ein. Wir werden uns gemeinsam für ein starkes und wettbewerbsfähigeres Europa einsetzen. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit!