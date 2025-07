VON DER LEYEN (SOCIAL “X“) * «EUROPA-GIAPPONE, È TEMPO DI COSTRUIRE UNA NUOVA LIBERTÀ E INDIPENDENZA PER IL XXI SECOLO»

09.29 - mercoledì 23 luglio 2025

È tempo di costruire una nuova forma di libertà e indipendenza per il XXI secolo. Per questo, partner come Europa e Giappone devono avvicinarsi. Non solo per costruire la nostra indipendenza. Ma per rafforzare reciprocamente quella degli altri.

///

It is time to build a new form of freedom and independence for the 21st century. For this, partners like Europe and Japan must come closer together. Not only to build our own independence. But to strengthen each others’ ↓