Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

VON DER LEYEN (SOCIAL “X“) * ACCORDO COMMERCIALE UE-USA: «PIÙ STABILITÀ, SICUREZZA ECONOMICA E BENEFICI PER CITTADINI ED IMPRESE EUROPEE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
14.28 - giovedì 21 agosto 2025

Prevedibilità per le nostre aziende e i nostri consumatori. Stabilità nel più grande partenariato commerciale al mondo. E sicurezza per l’occupazione e la crescita economica europea nel lungo termine. Questo accordo commerciale UE-USA apporta benefici ai nostri cittadini e alle nostre aziende e rafforza le relazioni transatlantiche.

///

 

Predictability for our companies & consumers. Stability in the largest trading partnership in the world. And security for European jobs & economic growth in the long-term. This EU-US trade deal delivers for our citizens & companies, and strengthens transatlantic relations.

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.