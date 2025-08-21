VON DER LEYEN (SOCIAL “X“) * ACCORDO COMMERCIALE UE-USA: «PIÙ STABILITÀ, SICUREZZA ECONOMICA E BENEFICI PER CITTADINI ED IMPRESE EUROPEE»

14.28 - giovedì 21 agosto 2025

Prevedibilità per le nostre aziende e i nostri consumatori. Stabilità nel più grande partenariato commerciale al mondo. E sicurezza per l’occupazione e la crescita economica europea nel lungo termine. Questo accordo commerciale UE-USA apporta benefici ai nostri cittadini e alle nostre aziende e rafforza le relazioni transatlantiche.

///

Predictability for our companies & consumers. Stability in the largest trading partnership in the world. And security for European jobs & economic growth in the long-term. This EU-US trade deal delivers for our citizens & companies, and strengthens transatlantic relations.