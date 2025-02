VOLODYMYR ZELENSKYY * INCONTRO CON IL PRIMO MINISTRO GRECO: «LA MIA GRATITUDINE, PER IL SOSTEGNO ALL’UCRAINA»

18.35 - sabato 22 febbraio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Ho parlato con il Primo Ministro greco @kmitsotakis e l’ho ringraziato per il sostegno incrollabile della Grecia all’Ucraina sin dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia.

Apprezziamo profondamente la solidarietà del popolo greco, la ferma posizione della Grecia nel condannare l’aggressione e il suo impegno per il principio: “Niente sull’Ucraina senza l’Ucraina, niente sull’Europa senza l’Europa”. L’Europa deve essere al tavolo delle trattative per raggiungere una pace giusta.

Abbiamo discusso del rafforzamento della cooperazione tra i nostri paesi, progetti europei comuni, garanzie di sicurezza e potenziamento delle capacità di difesa.

Conto sul nostro lavoro congiunto su importanti iniziative durante l’adesione non permanente della Grecia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Grazie per il vostro sostegno.

I spoke with Greek Prime Minister

and thanked him for Greece’s unwavering support for Ukraine since the beginning of Russia’s full-scale invasion. We deeply appreciate the solidarity of the Greek people, Greece’s firm stance in condemning aggression, and its commitment to the principle: “Nothing about Ukraine without Ukraine, nothing about Europe without Europe.” Europe must be at the negotiating table to achieve a just peace. We discussed strengthening cooperation between our countries, joint European projects, security guarantees, and enhancing defense capabilities. I count on our joint work on important initiatives during Greece’s non-permanent membership in the UN Security Council. Thank you for your support.